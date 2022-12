Eutanásia. Conselho de Ética diz que equilíbrio entre proteção da vida e autonomia do doente está ameaçado

A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) considera que o diploma aprovado esta quarta-feira, na especialidade, sobre a despenalização da eutanásia não garante o necessário equilíbrio entre a proteção da vida e a autonomia do doente.

Em declarações à Renascença, Maria do Céu Patrão Neves lembra que os pareceres emitidos pelo CNECV sobre esta matéria sempre chamaram a atenção para a necessidade deste equilíbrio.

“Quando o conselho se pronunciou sobre esta matéria, viu também com preocupação este equilíbrio e chamou a atenção para o facto de, nas últimas propostas legislativas, se ter apagado a expressão 'doença fatal' e, assim, ter-se perturbado este mesmo equilíbrio”, afirma.

A substituição da referida expressão, “substituída por outras mais longas e amplas”, colocou em causa, considera a responsável, “este equilíbrio entre a proteção da vida e a autonomia do paciente” que foi “afetado, no sentido de uma maior autonomia do paciente e de uma menor proteção da vida”.