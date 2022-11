Lei da Eutanásia voltou à "estaca zero" e Marcelo “mantém intactos os seus poderes”

A Lei da Eutanásia está a caminho de Belém e Marcelo Rebelo de Sousa tem na mão a decisão de enviar o projeto sobre a morte medicamente assistida para o Tribunal Constitucional ou até mesmo vetá-la politicamente - devolvendo-a, outra vez, ao Parlamento.

À Renascença, o constitucionalista Miguel Prata Roque explica que a lei voltou à “estaca zero” com a nova legislatura, uma vez que os dois vetos do Presidente da República aconteceram no anterior governo de António Costa, um deles por inconstitucionalidade.

“O Presidente da República mantém em aberto todas as possibilidades. Pode promulgar, pode exercer o veto político, manifestando a sua discordância política relativamente ao diploma, e pode enviá-lo ao Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva”, afirma.

O antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do governo de António Costa e assessor do Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional aponta que Marcelo Rebelo de Sousa “mantém intactos os seus poderes”, uma vez que o Parlamento entendeu fazer as correções ao texto no âmbito de um novo processo legislativo.