Marcelo quer ir ao Mundial do Qatar falar de direitos humanos

"Supondo que os requisitos estão todos preenchidos, isto, que consigo passar pelo Egito e encontrar o Presidente Sissi, mas sobretudo que não há posições diferentes entre os três órgãos de soberania e que o Parlamento, de forma clara, acho que sim - é um juízo político do Parlamento - aí, a minha ideia é, primeiro, em território português dizer o que penso da situação dos direitos humanos no Qatar, e depois em território do país onde me desloco dizer o que penso sobre a situação dos direitos humanos."

Marcelo Rebelo de Sousa diz que aguarda a autorização da Assembleia da República para realizar a viagem, que terá também uma escala no Egito, para um encontro com o Presidente Al-Sissi.

Marcelo Rebelo de Sousa falava esta sexta-feira aos jornalistas, em Fátima, depois da polémica causada pelas suas declarações no dia anterior . Após o Portugal-Nigéria, no Estádio de Alvalade, o chefe de Estado declarou: “O Qatar não respeita os direitos humanos. Toda a construção dos estádios e tal..., mas, enfim, esqueçamos isto".

O chefe de Estado reconhece que, no caso do Qatar, há duas dimensões preocupantes: "uma é os direitos humanos em termos de liberdade das pessoas, outra é mais específica, são os direitos humanos dos trabalhadores que trabalharam na construção dos estádios e cuja situação foi dramática e implica uma responsabilidade que um Estado de direito tem que garantir".

Sobre a viagem, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que, tradicionalmente, nos últimos anos, o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro têm marcado presença nas grandes competições internacionais de futebol, como o Mundial ou o Europeu.

"Tem que haver autorização do Parlamento. O Parlamento tem autorização do povo português. Pode dizer: pode ir ou não deve ir em determinadas circunstâncias relacionadas com o Qatar, a sua situação política ou jurídica", elencou.

"Em terceiro lugar, eu tenho previsto passar pelo Egito para me encontrar com o Presidente Sissi. Estou à espera da confirmação deste encontro", frisou o chefe de Estado.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apelou hoje ao Presidente da República para não ir ao Qatar, lembrando que "não se pode esquecer" as condições dos trabalhadores que montaram as estruturas do evento.

"Não podemos esquecer as condições dos trabalhadores", afirmou Catarina Martins quando questionada pelos jornalistas sobre as declarações proferidas na quinta-feira pelo chefe de Estado.



No mesmo sentido, a Amnistia Internacional Portugal mostrou-se "estupefacta" com as declarações de Marcelo sobre os direitos humanos no Qatar, na véspera do Mundial2022 de futebol, pedindo-lhe que não vá assistir ao Portugal-Gana em 24 de novembro.