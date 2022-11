António Filipe: "Raimundo não vai ter tarefa fácil, mas Jerónimo também não teve"

António Filipe confunde-se com as últimas décadas da história do PCP. Foi deputado entre 1987 e janeiro deste ano, altura em que não foi eleito. Por outras palavras: trabalhou com todos os líderes que o partido já teve desde o 25 de Abril: Álvaro Cunhal, Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa. Agora vai cruzar-se com Paulo Raimundo.

Em entrevista, durante a Conferência Nacional do PCP, em Corroios, vaticina muito trabalho para o novo secretário-geral do PCP. À Renascença diz concordar que Raimundo tem de tornar-se conhecido para o público em geral. Sobre Jerónimo? António Filipe aceita que deixa saudades, mas lembra que o até aqui líder não sai da Soeiro Pereira Gomes.

Assistiu ao último discurso do Jerónimo de Sousa como líder do PCP. Vai ter saudades?

(Ri-se) Eu não vou ter saudades dele. Felizmente ele continua connosco, claro que noutras funções, não tão exigentes do ponto de vista da sua intervenção e até mesmo da sua disponibilidade física. Mas Jerónimo de Sousa não se vai embora.

Assim como nesta Conferência Nacional temos o gosto de ter cá o antigo secretário-geral, Carlos Carvalhas, como delegado; vamos continuar a ter Jerónimo de Sousa connosco.

Claro que com uma com menos visibilidade e com uma intervenção menos intensa. Não posso dizer que não deixará saudades, porque parece que estou a desvalorizar a prestação que teve como secretário-geral.

Foi uma prestação, como se viu pela forma como hoje foi recebido, que nos orgulha muito. Uma prestação que teve nestes 18 anos e agora vamos todos estar com o futuro secretário-geral, Paulo Raimundo, para continuar uma intervenção à altura das exigências que os tempos nos colocam.