Manuel Pizarro. Quem é o novo ministro da Saúde?

Manuel Pizarro realizou um acordo de governação com Rui Moreira, tutelando o Pelouro da Habitação e Ação Social.

Após esta primeira passagem pelo Governo, Manuel Pizarro foi candidato pelo PS à Câmara do Porto nas eleições autárquicas de 2013. Perdeu para o independente Rui Moreira e desempenhou as funções de vereador, até 2021.

Licenciado em Medicina, foi médico especialista em Medicina Interna, no Centro Hospitalar e Universitário de São João e diretor clínico do Hospital da Ordem da Trindade.

Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro nasceu em 1964, em Coimbra, mas residiu sempre no Porto.

Manuel Pizarro foi secretário de Estado e agora chega a ministro da Saúde, aos 58 anos. Quem é o homem que vai ocupar o lugar de Marta Temido, que apresentou a demissão no final do mês de agosto, após meses de problemas nas urgências?

Pizarro dá o peito às balas contra Moreira

Em 2017, foi concorreu novamente pelo PS à Câmara do Porto, mas Rui Moreira voltou a sair vencedor. As eleições ficaram marcada por uma polémica em torno de uma aliança com Moreira, que não chegou a avançar.



"O PS não se impõe onde não é desejado", declarou na altura o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, que saudou a concelhia do Porto e o candidato Manuel Pizarro pela decisão de apresentar candidatura própria e não apoiar Rui Moreira.

O movimento de apoio à recandidatura de Rui Moreira entendeu "que era indesejável a participação do PS nas listas e no apoio do partido. Nós respeitamos. Como sabe, tenho muita estima pelo dr. Rui Moreira e não temos uma avaliação distinta daquela que tínhamos até ontem. Nós não nos impomos a ninguém. Cada um é livre de seguir o seu caminho. Amigos como dantes e amigo não empata amigo", declarou António Costa.

Durante a campanha, o candidato socialista Manuel Pizarro reivindicou méritos pela candidatura do Porto a acolher a Agência Europeia do Medicamento.

"Esta decisão prova como eu e o PS-Porto sempre acreditámos que valia a pena ouvir os nossos argumentos e que eles fariam com que o Governo recusasse e considerasse a candidatura do Porto", declarou em junho desse ano. Amsterdão acabou por ganhar a corrida à Agência Europeia do Medicamento.



Manuel Pizarro é eurodeputado desde 2019 e presidente da delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu desde 2022.



Também desempenhou funções como Alto-comissário da Convenção Nacional de Saúde.