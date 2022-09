Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde, anunciou esta sexta-feira a Presidência da República. O médico e eurodeputado vai suceder a Marta Temido.

"Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém", refere uma nota do gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa.



Manuel Pizarro foi secretário de Estado da Saúde nos governos de José Sócrates.

O novo ministro da Saúde era até agora eurodeputado, coordenador dos socialistas em Bruxelas e chegou a ser candidato à Câmara do Porto.

Fontes socialistas revelaram hoje à Renascença que a Federação Distrital do Porto estava "a fazer muita pressão" junto de António Costa para que Manuel Pizarro fosse o nome escolhido para suceder a Marta Temido à frente do Ministério da Saúde.

Manuel Pizarro nasceu em 1964 e morou sempre no Porto. É médico especialista em medicina interna; eurodeputado; presidente dos socialistas portugueses no Parlamento Europeu; presidente da Federação Distrital do Porto do PS e alto-comissário da Convenção Nacional de Saúde.