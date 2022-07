Costa "eucalipto" rodeado por "imaturidade que não existia no anterior Governo"

A desautorização do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, por causa do novo aeroporto de Lisboa, foi apenas mais um episódio, afirma o pensador em declarações à Renascença .

O filósofo José Gil considera que as crises recentes no país mostram que há mais “imaturidade” no novo Governo de maioria absoluta e um primeiro-ministro que seca tudo à volta, como um "eucalipto".

O primeiro-ministro tem secado o terreno à sua volta, num Governo que é agora mais imaturo do que o anterior, também liderado por António Costa.

“Há quem tenha falado no eucalipto. O que me espanta é que não sendo um chefe de Governo com tendências autocráticas, prepotentes ou autoritárias, como Cavaco Silva, por exemplo, sendo um democrata, ele secou o terreno à volta dele. Os ministros estão dependentes, quando ele não está presente há uma falta de coordenação, de direção”, argumenta José Gil.

O filósofo considera que a desorganização agravou-se com o novo Governo de maioria absoluta.

“A necessidade de ter um primeiro-ministro presente, atuante todos os dias internamente, essa exigência é muito maior hoje, porque os ministros… há como uma espécie de imaturidade que não existia no anterior Governo. No anterior Governo tínhamos personalidades afirmadas, que sabiam o que queriam. Parece-me que falta uma presença atuante do primeiro-ministro e ministros com maturidade e responsabilidade de homens de Estado”, conclui o pensador em declarações à Renascença.