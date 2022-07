PSD. Miguel Albuquerque quer presidir à mesa do Congresso, "a prateleira de ouro"

Miguel Albuquerque, presidente do governo regional da Madeira, está a forçar a presidência da mesa do Congresso do PSD.

As listas para os órgãos de direção do PSD só deverão ser conhecidas este sábado, a meio do Congresso que arranca esta sexta-feira no pavilhão Rosa Mota, no Porto, mas já há movimentações para quem fica nos órgãos de direção.

Não seria uma novidade a eleição de um presidente do governo regional da Madeira para a presidência da mesa do Congresso. Alberto João Jardim chegou a ocupar o cargo quando Marcelo Rebelo de Sousa foi líder do PSD, na sequência do congresso de 1998.

Fernando Ruas, Rui Machete, Paulo Mota Pinto, Manuela Ferreira Leite, Dias Loureiro são outras figuras social-democratas que já ocuparam este cargo.

São os delegados eleitos ao Congresso que escolhem quem querem ver na presidência da mesa, bem como os restantes órgãos de direção nacionais. Miguel Albuquerque tem pelo menos vontade para ser o sucessor de Paulo Mota Pinto.