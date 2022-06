Pedro Nuno Santos faz declaração após reunião com Costa

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deslocou-se esta tarde a São Bento para uma reunião de emergência com o primeiro-ministro, António Costa, avançaram o Público e a CNN Portugal.

Pedro Nuno Santos fará uma declaração pelas 16h30.

O encontro terminou depois das 15h30 e o ministro já deixou a residência oficial do primeiro-ministro sem prestar declarações aos jornalistas.

A reunião entre António Costa e Pedro Nuno Santos durou cerca de uma hora.

O encontro acontece em plena polémica em torno da solução aeroportuária para a região de Lisboa, que tem Pedro Nuno Santos no epicentro.

O primeiro-ministro, que regressou esta quinta-feira da Cimeira da NATO, em Madrid, recusou comentar a polémica em território espanhol.

O ministro das Infraestruturas anunciou ontem que o Governo vai avançar para construção de um aeroporto no Montijo e depois de uma solução definitiva em Alcochete.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro desautorizou Pedro Nuno Santos e revogou o despacho do Ministério das Infraestruturas.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro indicou esta manhã que "a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República".



Fonte próxima do processo garantiu à Renascença que Costa desconhecia o despacho ontem publicado pela tutela e hoje suspenso pelo chefe do executivo.