​Paulo Mota Pinto abandona liderança parlamentar do PSD

É o adeus de Paulo Mota Pinto à liderança da bancada do PSD. A conferência de imprensa convocada pelo próprio para esta tarde, no Parlamento, serve exatamente para anunciar que não irá manter-se à frente da direção do grupo parlamentar sob a liderança de Luís Montenegro.



A decisão de Mota Pinto, que foi eleito com uns confortáveis 92% dos votos dos deputados social-democratas, é anunciada precisamente na véspera do congresso que irá decorrer durante todo o fim de semana no Porto para a consagração de Montenegro como líder do PSD.

Na calha para suceder a Paulo Mota Pinto na direção do grupo parlamentar está o nome de Joaquim Miranda Sarmento, que coordenou a moção de estratégia que Luís Montenegro leva ao congresso deste fim de semana e que foi, também, um dos homens fortes de Rui Rio, o líder do PSD que agora cessa funções.