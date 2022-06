​Eutanásia já tem grupo de trabalho no Parlamento. PS aberto a "melhorias" no texto

Já está criado o grupo de trabalho que irá redigir a lei da despenalização da eutanásia, que será coordenado pela socialista Maria Antónia Almeida Santos. Os deputados deverão começar a ter as primeiras reuniões na próxima semana ou na seguinte, dizem fontes parlamentares à Renascença.

Poderá haver um compasso de espera no arranque dos trabalhos dos deputados, tendo em conta o calendário apertado devido às jornadas parlamentares do PCP, que decorrem no distrito de Setúbal, no início da próxima semana, e do congresso do PSD, que arranca na sexta-feira, no Porto. Essas primeiras reuniões do grupo de trabalho serão destinadas a decidir a metodologia de funcionamento, quem é que os deputados querem ouvir, por exemplo, sendo que fonte parlamentar do PS diz à Renascença que já "há imensa documentação e muitos pareceres", referindo também que este é "um processo sensível" e que há "espírito de abertura para chegar a um acordo". Entre os partidos proponentes da despenalização da eutanásia é comum este entendimento de que o processo já tem grande parte do trabalho feito e que só excepcionalmente poderão ocorrer novas audições (as que forem consideradas obrigatórias, por exemplo) e que há uma preferência pelos pareceres escritos, "se necessário".

A ideia dos partidos é que o grupo de trabalho complete a sua missão até final de julho para que no arranque do Parlamento, após as férias de verão, em Setembro, o texto seja finalizado na especialidade, estando sob a alçada da comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias e depois siga para votação final global em plenário. PS disponível para melhorias. Conceito de doença fatal? "Já lá está" O processo legislativo da despenalização da eutanásia é considerado pelo PS como uma "questão sensível" e o tal "espírito de abertura" que é referido pode significar que se aceitem alterações, sendo que os quatro projectos de lei aprovados na generalidade - que pertencem ao BE, PS, PAN e IL - têm várias semelhanças. Fonte da direção da bancada socialista admite disponibilidade "para melhorar" o texto, referindo mesmo que "até seria pouco avisado" não o fazer. Fora de questão estará colocar taxativamente no diploma o conceito de "doença fatal", como pediu o Presidente da República no veto político de novembro.