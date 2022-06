Chega troca nome por “Bloco de Esquerda” em projeto de resolução sobre a Ucrânia

O Chega trocou o nome do partido pelo do Bloco de Esquerda num projeto de resolução sobre a dívida da Ucrânia, apresentado à Assembleia da República e que deverá ser discutido no mês de julho.

No projeto de resolução do partido liderado por André Ventura, em que pede uma moratória de 20 anos para dívida ucraniana, após apresentar a fundamentação, o partido escreve: “Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo”.

A situação foi comentada pelo de deputado europeu bloquista José Gusmão, na rede social Twitter: “A lei do menor esforço ou o partido dos preguiçosos de bem”.