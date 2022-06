Marcelo anuncia que vai promulgar OE esta sexta-feira ou sábado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou que pretende promulgar o Orçamento do Estado de 2022, "se possível, ainda hoje", sexta-feira.

"Entre hoje e amanhã [sábado]", indicou o chefe de Estado português, em Pedrógão Grande.

O chefe de Estado adiantou que ao promulgar dirá as questões que "estão presentes no seu espírito".

O Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi aprovado a 27 de maio, na Assembleia da República, em votação final global.

O documento foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção dos deputados do PAN e Livre, Inês Sousa Real e Rui Tavares, respetivamente, e de três deputados do PSD eleitos pela Madeira: Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Patrícia Dantas.

Votaram contra o OE2022 quase todos os deputados do PSD, a bancada do Chega, da Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda.

O documento deve agora entrar em vigor em julho, bem como algumas medidas como o aumento extraordinário das pensões até 1.108 euros com retroativos a 1 de janeiro ou o aumento do Mínimo de Existência em 200 euros.