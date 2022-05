Ajustes diretos na JMJ, semana de quatro dias de trabalho, suspensão de propinas por mais um ano. Assim será o OE2022

Dos quatro dias de trabalho à suspensão das propinas por mais um ano



Com a votação final global desta sexta-feira, abre-se a porta à possibilidade da semana de trabalho de quatro dias. A hipótese de estudo estava incluída no programa eleitoral do PS e ficou agora vertida no OE pela mão do Livre. No novo texto fica previsto que "o Governo promove o estudo e a construção de um programa piloto que vise analisar e testar novos modelos de organização do trabalho, incluindo a semana de quatro dias em diferentes setores e o uso de modelos híbridos de trabalho presencial e teletrabalho".

Os estudantes do Ensino Superior podem contar com o valor das propinas congelado por mais um ano letivo, de resto, uma das propostas da Juventude Socialista. Foi ainda aprovada neste OE a extensão para o ano letivo 2022/2023 do valor mínimo de propina, nos ciclos de estudos conferentes de grau superior, de 495 euros.

Foi ainda aprovada uma proposta de alteração do PS que prevê que o Governo "estude as condições de mobilidade dos estudantes de Ensino Superior beneficiários de bolsa de estudo e avalia a criação de um apoio ao custo de deslocação através de transporte público entre o respetivo estabelecimento de ensino e a residência permanente do agregado familiar".

Nesta área, a deputada única do PAN, Inês Sousa Real, viu serem aprovadas duas propostas, uma com vista à elaboração e divulgação de "um relatório nacional sobre a qualidade do alojamento no Ensino Superior" e a outra prevê que "o Governo, com vista a reforçar as condições de trabalho do intérprete de língua gestual, cria uma bolsa de horas por ano letivo, não inferior a 12 horas/ano, a ser usada por famílias com progenitor surdo com filho em idade escolar".

Aprovada está também a proposta de alteração da Iniciativa Liberal que altera as regras de atribuição de bolsas no Ensino Superior, "de modo a garantir que as decisões sobre requerimentos de atribuição de bolsa de estudo a estudantes de estabelecimentos de ensino superior, ainda que condicionadas a que o estudante se matricule e inscreva numa instituição de ensino superior, são conhecidas em data anterior à data de divulgação dos resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior".

Dos ajustes diretos na JMJ ao "acerto" no imposto do Rum da Madeira

Das negociações com o PSD-Madeira resultou a aprovação de quatro propostas de alteração. Os três deputados conseguiram fazer aprovar a aplicação de taxas de imposto reduzidas para rum e licores “desde que produzidos e declarados para consumo na Região Autónoma da Madeira”. Era uma das reivindicações do Governo regional a par do prolongamento do prazo para a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira, o que mantém em aberto o sentido de voto de Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Patrícia Dantas.