Morte de bebé nas Caldas da Rainha. PSD exige apuramento de "todas as responsabilidades"

O grupo parlamentar do PSD exige o apuramento de "todas as responsabilidades" na morte de um bebé, após parto por cesariana, no Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha.

Em comunicado enviado à Lusa, esta sexta-feira, os sociais-democratas pedem à ministra da Saúde, Marta Temido, que revele "que diligências foram espoletadas pela tutela para apurar todas as responsabilidades" e o que fez o Ministério da Saúde para apoiar a família do bebé.

O grupo parlamentar do PSD quer, ainda, saber quando "será reforçado o serviço de obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha, para que não voltem a existir períodos sem assistência médica especializada".

"O PSD considera que este episódio, que teve um desfecho trágico, tem de ser alvo da mais profunda investigação, tendo de ser apuradas todas as responsabilidades e com o total envolvimento da tutela", lê-se.

Uma mulher grávida perdeu o bebé alegadamente por falta de obstetras no Hospital das Caldas da Rainha, na noite de quarta-feira. Informação que foi avançada pela RTP e confirmada pela Renascença.