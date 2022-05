PSD. Montenegro anuncia "princípio do fim da hegemonia do PS"

Luís Montenegro já aponta a mira ao governo do PS e, no discurso de vitória nas diretas do PSD, afirmou que “o dia de hoje vai ficar marcado como sendo o princípio do fim da hegemonia do PS".

"O país precisa de nós. E não vamos falhar a Portugal”, acrescentou Montenegro, que enfatizou a maioria expressiva que conquistou. A vitória sobre Jorge Moreira da Silva foi conseguida com mais de 70% dos votos.

O 19º presidente do PSD disse que "a marca de água do Governo de António Costa e dos seus delfins é o empobrecimento de Portugal".

"Nós, no PSD, não vamos ser cúmplices com este caminho de empobrecimento. Vamos ser uma oposição exigente, mas com sentido de Estado”, promete o sucessor de Rui Rio.

Montenegro disse que o mandato é de dois anos, mas assegura que veio "para ser candidato [às legislativas] de 2026".