Santos Silva aceitou convite para ir à Ucrânia

Depois do primeiro-ministro, António Costa, também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai a Kiev.

O convite foi feito esta tarde pelo presidente do Parlamento ucraniano, numa reunião por videoconferência que durou meia hora.

Augusto Santos Silva diz que a visita ocorrerá assim que for oportuno e não vai sozinho.

“São deslocações que envolvem o presidente [da Assembleia da República] e delegações parlamentares. Deslocar-me-ei brevemente à Suécia e serei também acompanhado por uma delegação parlamentar, mas dadas as circunstâncias que se vivem na Ucrânia tudo isso será tratado com a discrição indispensável. Posso dizer que será logo que seja oportuno e as condições o permitam.”

Nesta reunião, Santos Silva voltou a garantir que Portugal vai continuar a apoiar a Ucrânia, no plano humanitário, nas sanções contra a Rússia, no apoio militar, na reconstrução das zonas que já foram entretanto libertadas pela Rússia e, por último, no incremento da cooperação entre a União Europeia e a Ucrânia.

O presidente da Assembleia da República espera que a Comissão Europeia divulgue rapidamente o parecer sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia para o tema ser discutido no conselho europeu de 23 e 24 de junho.

António Costa partiu hoje para a Roménia, onde se encontrará com militares portugueses em missão da NATO, e de onde seguirá para a Polónia, onde visitará um campo de refugiados ucranianos.