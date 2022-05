Costa vai a Kiev até ao final da semana, revela Marcelo

Foi de modo indiscreto que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que o primeiro-ministro, António Costa, fará a sua visita a Kiev até ao final da semana, após ter partido esta quarta-feira para a Roménia, onde se encontrará com militares portugueses em missão da NATO, e de onde seguirá para a Polónia, onde visitará um campo de refugiados ucranianos.

Marcelo disse ser uma “coincidência feliz” que o chefe de Governo português estará na Ucrânia, enquanto ele próprio irá estar em Timor-Leste para celebrar 20 anos de um “país em paz, democrático, livre e com uma democracia de sucesso”.

As declarações do Presidente da República foram feitas numa escala no Aeroporto Internacional do Dubai, a caminho de Díli, onde Marcelo fará parte das cerimónias oficiais dos 20 anos da restauração da independência de Timor-Leste, que decorrem entre quinta-feira e domingo.

A visita do primeiro-ministro a Kiev tinha sido anunciada no início do mês, a 4 de maio, após reunião por videoconferência entre Costa e o seu homólogo ucraniano, Denys Shmygal. "O primeiro-ministro convidou-me a visitar a Ucrânia em data a acertar, convite que aceitei. Incluirá um encontro com o Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky", disse na altura, indicando que a data da visita seria divulgada “em momento oportuno”.

No entanto, a visita ainda não faz parte da agenda oficial do primeiro-ministro.

Por ocasião da visita a Kiev, Costa irá assinar um acordo de apoio financeiro de Portugal no âmbito do programa de apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) de apoio à Ucrânia.