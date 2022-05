Eleições internas no PAN? Oposição fala em “censura” e Sousa Real diz-se “mais que legitimada”

Inês Sousa Real admite que “o processo interno terá de ser concluído”, referindo-se à “auscultação” que tem acontecido desde as últimas legislativas. A líder do Partido Pessoas Animais e Natureza justifica a demora com a atualidade: Orçamento do Estado. Mas assegura que o processo está “quase a terminar” e que, nessa altura, vai ser publicado um relatório a detalhá-lo.

No entanto, sublinha que os militantes estão “esclarecidos” e que já “demonstraram que estão do lado da coesão e da união”.

A porta-voz do PAN afirma que a oposição interna “tem de respeitar que há uma maioria que não está com eles” e lamenta “profundamente” a forma como a contestação tem sido feita.

Manifesto alvo de “censura propositada” que poderia convocar eleições antecipadas

Inês Sousa Real foi reeleita líder do PAN em junho do ano passado. Na altura foi a única a concorrer e o mandato é de dois anos. Para antecipar o Congresso Eletivo é preciso que 20% dos filiados ao PAN assinem o manifesto, que já está a circular. A Renascença sabe que a oposição já conseguiu cerca de 70% das assinaturas necessárias.

Nélson Silva afirma que a atual direção do PAN não está a divulgar este manifesto e fala em “censura propositada”, para que os militantes do PAN não “tenham conhecimento” do manifesto que pretende antecipar as eleições internas.

Versão diferente tem Inês Sousa Real. A líder do partido considera que “não existe qualquer obrigação estatutária desta direção partilhar o manifesto”. E diz que seria “estranho” que a atual liderança partilhasse um manifesto “contrário a esta direção”.

Mas a porta-voz do PAN vai mais longe, e adianta que, das “auscultações têm sido feitas”, esse manifesto é conhecido. E remata: “Assina quem quer, não assina quem não quer”.