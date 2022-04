Jerónimo sobre o caso dos refugiados. "Desconfio que a intenção é manchar a imagem do PCP"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, desconfia que a notícia, de que refugiados ucranianos terão sido, alegadamente, recebidos na Câmara de Setúbal por apoiantes de Putin, tem como objetivo "manchar a imagem do PCP".



"Desconfio que esse é o objetivo, mas que não é verdade, tendo em conta que existe da parte de diversas instituições essa solidariedade", afirma o líder comunista.



Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Jerónimo de Sousa, defende que a primeira questão que se coloca no caso do acolhimento de refugiados pela câmara de Setúbal é saber se "é um caso único"

Jerónimo de Sousa considera que o caso noticiado esta sexta-feira pelo Expresso deve ser esclarecido, pela Câmara de Setúbal (CDU) e pelo Governo.



O autarca de Setúbal deve ser chamado a prestar esclarecimentos no Parlamento? "Então nesse sentido a primeira pergunta que se coloca é se isto é um caso único ou se existe uma generalidade de associações que são solidárias", respondeu o líder do PCP.

A Câmara de Setúbal vai pedir uma investigação ao caso dos refugiados ucranianos que, alegadamente, foram recebidos pelo pelo antigo presidente da Casa da Rússia e pela mulher, funcionária do município de nacionalidade russa.

Em resposta a uma notícia avançada esta sexta-feira pelo jornal “Expresso”, a autarquia anunciou que vai “solicitar ao Ministério da Administração Interna que adote, de imediato, os necessários procedimentos no sentido de averiguar a veracidade das suspeitas”.

“Face à situação criada, a Câmara Municipal, retirou do acolhimento de cidadãos ucranianos a técnica superior citada na notícia até ao total e inequívoco esclarecimento desta situação, adianta o comunicado.

Segundo o jornal Expresso, pelo menos 160 refugiados ucranianos terão sido recebidos pelo antigo presidente da Casa da Rússia e pela mulher, funcionária do município de Setúbal.

Os dois terão questionado os refugiados sobre os familiares que ficaram na Ucrânia, mas a Câmara Municipal de Setúbal garante que “nunca foi feita tal pergunta.

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações enviou esta sexta-feira ao Alto Comissariado para as Migrações (ACM) um pedido de esclarecimento na sequência da notícia de que refugiados ucranianos estão a ser recebidos em Setúbal por russos pró-Putin.

Em março, a Renascença avançou que associações pró-Rússia estavam na lista do Alto Comissariado das Migrações para acolher refugiados ucranianos.

A denúncia foi avançada pela embaixadora da Ucrânia em Portugal. Inna Ohnivets disse que a situação pode ser perigosa, nomeadamente, para os maridos que ficaram na Ucrânia.

O Alto Comissariado para as Migrações respondeu que não faz avaliações políticas, apenas técnicas.