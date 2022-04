Depois de meses de recato após o resultado eleitoral das legislativas que arredou o CDS da representação parlamentar, Francisco Rodrigues dos Santos surge no Congresso de Guimarães com um discurso a pedir a "bandeira da união" como "um acto de amor" pelo partido, com diversos avisos à futura direção e muitas farpas aos críticos que acusa de terem promovido "uma guerra interna sem precedentes".

O líder cessante do CDS garantiu aos congressistas presentes no multiusos de Guimarães que da sua parte "nunca houve nem nunca haverá lugar para ajustes de contas", mas entrou depois numa sessão de balanço e farpas contra os que considera que promoveram um "haraquiri partidário, onde o fogo amigo feriu de morte" o partido.

Francisco Rodrigues dos Santos assumiu responsabilidades por "erros cometidos" no consulado desta direção, em que alega ter "recebido um CDS falido" e um "legado negro" que herdou da anterior direção de Assunção Cristas.

Aqui o líder cessante do CDS tomou balanço nas críticas falando da "crise de descaracterização e deslumbramento" que "custou a perda de confiança do povo CDS e o nascimento de novas forças políticas", numa referência ao à presença do Chega e da Iniciativa Liberal no panorama político nacional.

A partir daqui foi sempre a eito, com conselhos à futura direção no "novo ciclo" que aí vem para o partido, considerando que este Congresso electivo é "a última oportunidade" de o CDS resistir ao "desaparecimento", apelando ao próximo presidente do partido que "não pode ter os seus adversários dentro do próprio partido, pois eles estão lá fora e estão identificados".

