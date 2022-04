Amor no congresso do CDS. Francisco ama o partido, Cecília ama o país

Guimarães, o berço do amor centrista. Se não é, tornou-se. Este sábado o Congresso abriu com uma declaração de amor de Francisco Rodrigues dos Santos pelo CDS e pela necessidade de união interna.

O líder cessante do partido, na intervenção de abertura do Congresso deste fim de semana, começou por dizer que "a grandeza exige sacrifícios" e centrou essa parte inicial do discurso em si próprio.

Rodrigues dos Santos puxou dos galões, de como "se entregou ao CDS e lhe ofereceu em exclusividade dois anos da sua vida" e de como "qualquer sacríficio pessoal que permita hoje hastear a bandeira da união, mesmo com aqueles que nunca estiveram na disposição de o fazer com a minha direcção, é um acto de amor".

Amor próprio? Não, Francisco Rodrigues dos Santos na reta final da liderança do CDS diz que não é por si próprio "mas pelo partido", o seu "partido de sempre". Estava feita a declaração de amor ao CDS, no meio de um azedume pelos que "nunca estiveram na disposição" de estar com esta direção.