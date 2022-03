​Voto dos emigrantes. PS faz o pleno e rouba deputado ao PSD na Europa

O Partido Socialista acaba de eleger os dois deputados pelo círculo da Europa. A informação foi confirmada à Renascença por uma fonte do PS.



Fica, assim, consumado o resultado das eleições no círculo da Europa, processo que teve de ser repetido.

Até aqui, PS e PSD tinham um deputado cada. Agora, os socialistas conquistam o lugar dos social-democratas. Paulo Pisco e Nathalie Oliveira são os nomes que vão ocupar os dois lugares que ainda estavam em aberto na Assembleia da República.

Tudo isto por causa de várias mesas de voto que consideraram válidos alguns boletins que não vinham acompanhados por uma cópia do documento de identificação (que é obrigatório na Lei Eleitoral). Na altura, os partidos fizeram uma reunião informal onde combinaram que não iriam fazer queixa. No entanto, o PSD recuou e apresentou uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE). O Tribunal Constitucional acabou por anular as eleições no círculo da Europa, e ordenou a sua repetição.

Antes de serem anulados, os votos da emigração elegiam um deputado do PS e outro do PSD. Agora o PS consegue eleger os dois mandatos, algo que não acontecia desde as legislativas de 1999.

A Renascença ouviu os partidos, e nenhum deles demonstrou intenções de voltar a impugnar as eleições.