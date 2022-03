Santos Silva candidato a presidente da Assembleia da República. Brilhante Dias é o novo líder parlamentar do PS

António Costa anunciou esta quarta-feira à noite que Eurico Brilhante Dias é o novo líder parlamentar do Partido Socialista, e Augusto Santos Silva deve mesmo ser o novo presidente da Assembleia da República.

O secretário-geral do PS esteve reunido com o grupo parlamentar socialista no Parlamento. António Costa anunciou também que João Torres, até aqui secretário de Estado do Comércio e da Defesa do Consumidor, é o novo secretário-geral adjunto do PS.

Eurico Brilhante Dias vai suceder a Ana Catarina Mendes na liderança da bancada socialista na Assembleia da República, que vai ser agora ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

Tem 50 anos e é formado na área de Gestão de Empresas. Até agora era secretário de Estado da Internacionalização, e saindo do Governo, é o novo líder parlamentar do Partido Socialista.

Eurico Brilhante Dias é professor universitário de profissão e foi deputado entre 2015 e 2019, altura em que saiu para desempenhar funções de governo.

Militante desde 1995, o agora líder parlamentar tem-se destacado na carreira académica enquanto professor e investigador no ISCTE.