Novo Governo. Cancelada audiência entre Costa e Marcelo

O primeiro-ministro, António Costa, já não vai a Belém para entregar a lista dos nomes do novo Governo. A informação é confirmada pelo gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa, que revela que essa lista deve ser publicada no site da Presidência da República. "Não há audiência com PM em Belém e a lista será publicada em breve no site da PR", pode ler-se numa mensagem enviada pelo gabinete de Belém aos jornalistas.

Esta tarde, Marcelo Rebelo de Sousa demonstrou algum desconforto por ter conhecido a lista dos novos ministros através da comunicação social, e nessa altura admitiu que poderia não se encontrar com António Costa esta quarta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta tarde na cerimónia solene de lançamento das comemorações do 25 de Abril, e vai depois a um concerto de Sérgio Godinho.

António Costa vai estar, ainda hoje, pelas 20h00, na Assembleia da República, onde vai reunir-se com os novos deputados do PS. Neste encontro, o secretário-geral do PS deve indicar quem será o próximo líder da bancada socialista, o novo presidente da Assembleia da República e ainda os nomes que vão integrar o Conselho de Estado. Depois de estar no Parlamento, o primeiro-Ministro deve voar para Bruxelas, onde vai decorrer o Conselho Europeu nos próximos dias.