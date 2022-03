25 de Abril. Costa e Marcelo alertam para "frustrações" e "ameaças" à democracia

O Presidente da República defendeu hoje que a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril deve ir além da "celebração contemplativa do passado" e procure respostas para "as frustrações, desilusões e fragilidades e insuficiências" da democracia. O primeiro-ministro alertou que as ameaças à liberdade estão à espreita.

"Está nas nossas mãos fazer com que estes 50 anos do 25 de Abril sejam sementes do futuro e não apenas revivalismo do passado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na intervenção na abertura solene das comemorações.

O chefe de Estado apelou a que esta celebração, que durará mais de dois anos, não sirva para "afunilar, empobrecer ou excluir", mas para alargar e enriquecer.

"Que seja o futuro o nosso desafio fundamental, por aí passa o sucesso ou o fracasso da comemoração, por aí passa ser uma oportunidade ganha ou uma oportunidade perdida", alertou.

No dia em que a duração da democracia ultrapassa a da ditadura arrancaram as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e Marcelo Rebelo de Sousa elencou para que devem e não deverão servir estas celebrações, na sua perspetiva.

"O percurso que hoje principia não pode ficar na celebração contemplativa do passado, naquilo que nele foi o melhor, tem de ir mais longe, analisar esse passado no que não foi o melhor, juntar-lhe a reflexão sobre o presente e o futuro, em busca da resposta para as frustrações, as desilusões, as fragilidades, as insuficiências da democracia e da liberdade sonhadas e depois vividas", balizou.

O chefe de Estado salientou que as comemorações também devem celebrar o passado "no que merece ser celebrado", como a luta pela liberdade e pela democracia durante décadas, com "sacrifícios na perda de vidas, de liberdade, nas censuras, nas prisões, nas torturas", quer em Portugal, quer nas antigas colónias.

"Com destaque cimeiro para os que converteram a pré-história em história: os capitães e heróis de Abril, todos eles a pensarem em futuros muitos diversos e até opostos, mas tendo congregado vontades naquele momento", apontou.