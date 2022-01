Rui Tavares: "Livre regressa ao Parlamento para ficar"

Rui Tavares sublinhou, este domingo, que o Livre está de regresso à Assembleia da República para de lá não sair tão cedo.

Num discurso calmo, em contraste com os restantes líderes partidários, o cabeça de lista do Livre por Lisboa, onde foi eleito, assinalou o oitavo aniversário do partido com o retorno ao Parlamento. Em 2019, o Livre tinha eleito Joacine Katar Moreira, que acabou por se desvincular do partido.

"Vamos comemorar o oitavo aniversário do Livre com o regresso à Assembleia da República para ficar, para sermos os representantes da esquerda verde europeia em Portugal. A esquerda verde europeia, o partido da liberdade, da esquerda, da Europa, da ecologia regressa ao Parlamento para ficar e não vem sozinho. Venham para o Livre para fazer o futuro da liberdade, da esquerda, da Europa, da ecologia. O futuro está a passar por aqui", enalteceu.

Rui Tavares assinalou, ainda, que o Livre é o primeiro partido da esquerda, no século XXI, a conseguir entrar na Assembleia da República e a voltar.