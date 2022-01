Presidente da Intercampus: “Só por causa das sondagens pré-eleitorais é que o António Costa teve a maioria absoluta”

Cidadao

31 jan, 2022 Lisboa 21:23

Esta Intercampus e outras empresas de Sondagens deviam ser investigadas pela manipulação grosseira do eleitorado que fizeram, ou no minimo, nunca mais deviam ser chamadas a fazer sondagens durante a pré e em pleno período de Campanha Eleitoral. Um desfasamento clamoroso entre as sondagens e o que aconteceu na realidade, ou resulta dum festival de incompetência, ou foi uma estratégia criminosa de manipulação geral do Eleitorado, leia-se uma burla colossal. No primeiro caso nunca mais deviam ser contratadas, no segundo teria de haver prisões. E em ambos os casos, acabava-se a divulgação de Sondagens tanto na pré, como em plena Campanha Eleitoral.