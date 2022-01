Francisco Rodrigues dos Santos vota “tranquilo e confiante”

"Todos os políticos são colocados à prova no dia das eleições. Em qualquer profissão, somos avaliados pelos nossos resultados e eu sinto que estou a ser testado, assim como o meu partido, mas tenho a consciência tranquila e é com humildade que vou aceitar a escolha dos portugueses", afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos votou, neste domingo de manhã, para as legislativas antecipadas. Chegou bem disposto à Escola Básica 2,3 prof. Lindley Cintra/Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa e disse acreditar que irá terminar o dia melhor do que começou.

Por causa da pandemia de Covid-19 e a predominância da variante Ómicron, foi recomendado aos eleitores infetados ou em isolamento que votem entre as 18h00 e as 19h00.

Em 2019, a taxa de abstenção atingiu o recorde de 51,43%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976.

No total, são eleitos 230 deputados à Assembleia da República, de onde sairá o XXIII Governo Constitucional.

Podem votar para as eleições antecipadas de hoje 10.820.337 eleitores, mais 9.808 do que nas anteriores legislativas, em 2019. .

A legislatura atual, que terminaria apenas em 2023, foi interrompida depois do "chumbo" do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de eleições antecipadas.