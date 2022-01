No Google, portugueses perguntam "o que são eleições legislativas" e pesquisam mais pela IL e pelo Chega

Veja também:

"O que são eleições legislativas?". "O que acontece se ninguém votar em Portugal?". Estas são algumas das principais perguntas que os portugueses pesquisam por estes dias no Google.

A Renascença teve acesso a um relatório da empresa que analisa, através do Google Trends, as principais tendências de pesquisa dos portugueses no motor de busca. Entre 19 e 26 de janeiro "o que são as eleições legislativas?", "o que cada partido defende em 2022" e "Chega, o que defende" são as perguntas mais recorrentes sobre o tópico "eleições".

Há, também várias questões, sobre onde e como votar e também em "como antecipar o voto".

Em termos dos principais temas que são pesquisados pelos portugueses, nestes sete dias analisados, a Covid-19 é o mais pesquisado, seguido por "Vacinas" e por "Saúde" - correspondendo à importância que os próprios partidos têm dado a Saúde.

Pobreza, Educação, Habitação, Impostos e Meio Ambiente são os restantes temas mais pesquisados, segundo a Google.

IL mais pesquisada no litoral, Chega no interior

Em termos dos partidos mais pesquisados no motor de busca, a Iniciativa Liberal reúne 26% das pesquisas, nestes últimos sete dias. Ligeiramente abaixo, com 22%, segue o Chega.

Em terceiro lugar, já muito distante, surge o PSD com 11%. Atrás, com 10% cada, estão PS e CDS.

Bloco de Esquerda reúne 8% das pesquisas, seguido da CDU com 6%. O Livre representa 4% das pesquisas e, em último lugar, está o PAN com 3%.

O Google Trends permite ainda ver um mapa dos partidos mais pesquisados por distrito, no país. O litoral é quase todo preenchido a azul pela Iniciativa Liberal, enquanto todo o interior é ocupado pelo vermelho do Chega.

Só um distrito tem uma cor distinta: É o laranja do PSD, em Viseu, a cidade do "cavaquistão" e Câmara Municipal que os sociais-democratas ganharam em todas as eleições autárquicas.