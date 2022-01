Costa aconselha Rio a ter a “humildade de aguardar” resultado das eleições

Veja também:

O líder socialista recomendou hoje a Rui Rio que tenha “a humildade de aguardar que os portugueses" votem no domingo, salientando que os políticos têm direito às suas “ambições”, mas só os portugueses conhecem o resultado das eleições legislativas.

“Eu acho que todos os políticos têm naturalmente direito às ambições que têm, mas devem ter a humildade de aguardar que os portugueses tomem a decisão, porque verdadeiramente só os portugueses é que conhecem os resultados destas eleições, porque só os portugueses é que sabem como é que vão votar no próximo domingo”, afirmou António Costa, reagindo às palavras de Rui Rio, que disse que o atual primeiro-ministro está “na iminência de perder as eleições”.

O secretário-geral do PS falava durante a tradicional descida da rua Santa Catarina, no Porto, onde foi acompanhado pelo cabeça de lista por este círculo eleitoral, Alexandre Quintanilha, pelo número dois e ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pelo presidente da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro.

À semelhança do que tinha dito no dia anterior, António Costa reiterou que não pretende jogar “pingue-pongue com o doutor Rui Rio”, deixando-lhe, no entanto, uma mensagem: “Quando ele quiser debater política, debatemos política”.

Costa sustentou que o “PS não tem um programa escondido, tem um programa que é claro”: “a valorização dos rendimentos, do SNS [Serviço Nacional de Saúde]”, a aposta “nas qualificações e na inovação como motores” do desenvolvimento e uma “Segurança Social sólida”.