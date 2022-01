Francisco Rodrigues dos Santos não quer "casar" com António Costa

Veja também:

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, rejeita qualquer tipo de entendimento com o Partido Socialista e com António Costa, depois das eleições legislativas do próximo domingo.

Francisco Rodrigues dos Santos reagiu, assim, à disponibilidade manifestada pelo líder socialista e primeiro-ministro. Em entrevista à Renascença, António Costa disse que está disponível para conversar com todos os partidos, exceto com o Chega.



“As televisões podiam criar um reality show ‘Quem quer casar com António Costa’. Então, António Costa era o grande protagonista desse novo programa de entendimento, juntava todos aqueles que ele acha que estão potencialmente interessados em fazer alianças consigo e, depois, as pessoas diriam se querem ou não entender-se com António Costa”, disse esta segunda-feira o líder do CDS.

“A mim não me convidem para esse programa, porque eu não me vou entender com António Costa”, garantiu.

Francisco Rodrigues dos Santos aponta algumas explicações para rejeitar um diálogo pós-eleitoral. “Acho que o PS tem sido um repelente de investimento estrangeiro, o responsável pelo atraso da nossa economia, pelo aumento da pobreza e da carga fiscal”, atirou.

Sobre a mudança de discurso do secretário geral do Partido Socialista, que já não fala em maioria absoluta, Francisco Rodrigues dos Santos diz que "só na cabeça de António Costa é que falar em maioria absoluta faz sentido".

O CDS esteve esta manhã no Mercado Municipal da Guarda para distribuir o "vale farmácia". O partido encontrou as bancadas e as ruas vazias . O início da segunda semana de campanha começa assim sem força para o CDS.