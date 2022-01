Entrevista a António Costa. Falar com (quase) todos os partidos e o que separa PS e PSD

Veja também:

Na contagem decrescente para as eleições legislativas do próximo domingo, António Costa deixa, em entrevista à Renascença, porta aberta a conversações com todos os partidos, à exceção do Chega.

O líder do PS e primeiro-ministro credita que pode ter o Orçamento do Estado para 2022 em vigor em abril, caso seja reeleito, mas alerta que isso pode não acontecer em caso de derrota.

Costa afirma, ainda, que o salário mínimo nacional (SMN) pode ir além dos 900 euros prometidos no seu programa eleitoral até 2026.

Leia a entrevista completa da Renascença ao candidato socialista às eleições legislativas de 2022.

Disse que não recebe lições de Catarina Martins sobre diálogo. Passadas umas horas, recebeu um convite para reunir com a coordenadora do Bloco de Esquerda a seguir às eleições, no dia 31 de janeiro. Vai aceitar esse convite para dialogar?

Com certeza, a seguir às eleições todos vamos ter de falar com todos. Em concreto, nunca recusei conversas com o Bloco de Esquerda (BE), só tenho mesmo pena de o BE ter impedido que as conversas sobre o Orçamento tivessem continuado para além da generalidade e tivessem prosseguido na fase da especialidade. Mas ao longo destes anos, sempre falámos com o BE.

Recordo que o Bloco já em 2020 votou contra o Orçamento de 2021 e não foi isso que impediu que continuássemos a dialogar. Em temas como a reforma do SEF, que fizemos com o Bloco, na Lei do Clima, em que o Bloco também esteve envolvido, e neste Orçamento do Estado para 2022, esteve sempre envolvido, portanto, nunca tivemos nenhuma porta fechada ao Bloco. Mas, obviamente, a seguir às eleições vamos ter de falar com o Bloco e com todos os partidos na Assembleia da República.

Só com o Chega é que não há grande conversa a manter. Com exceção do Chega, com quem não há muito a falar, com todos os outros partidos vamos ter de falar, seguramente, para garantir uma boa solução de governação para o país, no futuro.

O PCP também tem trazido esse desafio. João Oliveira também lhe colocou, no Debate da Rádio, esse desafio, para dizer se está disponível para uma convergência, acusando-o de ainda não ter respondido. Quer responder a João Oliveira e ao PCP, se está disposto a uma convergência, depois de ter dito que já não confia nesta geringonça?

Acho um bocado estranho que venham para a campanha eleitoral todos fazer perguntas sobre a minha disponibilidade para o diálogo. Creio que devo ser o político português que nos últimos anos, pelo menos, maior disponibilidade para o diálogo revelou com todas as forças políticas.

Nós encontrámos em 2015 uma solução interpartidária que foi a mais longa e a mais estável que existiu em Portugal até aos dias de hoje e não foi por isso que deixámos de dialogar com o PSD em temas fundamentais, como a política externa, a política de defesa, a negociação dos fundos para a União Europeia. Portanto, ouve sempre diálogo com o PSD. Ao longo destes anos, criámos, e criei, se me permite a imodéstia, as condições para que, pela primeira vez, tivessem sido derrubados muros que, desde 1975, impediam um diálogo construtivo entre o PS e os partidos à esquerda do PS. Portanto, acho muito estranho que me façam muito essa pergunta.

Aquilo que eu disse e tenho dito aos portugueses com toda a franqueza é qual é, no meu entendimento, a melhor solução governativa. E não estar em condições de voltar a dizer aos portugueses, como disse há dois anos, que a única solução possível era a chamada geringonça, porque, depois do que aconteceu, não posso dizer que essa seja a única solução. Temos de encontrar outras soluções, temos de estar abertos para outras soluções. Acho que os portugueses sabem e sentem isso. Acho que a última coisa que desejam é uma solução de grande instabilidade. Percebe-se que não tenham um grande amor pela ideia de maiorias absolutas, pelo contrário, diria eu...

...Mas insiste nessa ideia de maioria absoluta.

Não é uma questão de insistir. Não posso dizer aos portugueses uma coisa diferente daquilo que penso que é o melhor. Mas, obviamente, também já expliquei várias vezes que, ao contrário do que outros no passado fizeram, que disseram "ou há maioria absoluta ou é o caos", "ou é a maioria absoluta ou vou-me embora", eu nunca disse nem nunca direi isso aos portugueses. Respeitarei sempre a decisão dos portugueses. E saberei, na noite do dia 30, respeitar os resultados eleitorais e, em função dos resultados eleitorais, encontrar para o país a melhor solução de governo, aquela que assegure melhor estabilidade, tendo obviamente por centralidade o programa eleitoral do Partido Socialista."