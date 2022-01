Catarina Martins convida Costa para reunião pós-eleições para acordo de quatro anos

A caravana do Bloco de Esquerda continua a percorrer quilómetros. Nas Caldas da Raínha, Catarina Martins foi elogiada. Em Lisboa criticou o PS, mas desafiou Costa para uma reunião no dia 31 de janeiro. A ideia é negociar um novo acordo escrito como o partido já tinha querido estabelecer em 2019. No discurso do comício nacional, em Lisboa, perante uma plateia de 550 pessoas, a líder do Bloco dirigiu-se sobretudo aos indecisos, que têm atingido valores altos segundo as sondagens. “Digo por isso ao Dr. António Costa que o Bloco está disponível e o convida para que nos reunamos no dia 31 de janeiro para trabalharmos para medidas e metas para quatro anos”. “Nessa mesa, estarão todas e todos os que foram esquecidos neste anos, e lá estarão as soluções para respeitar este povo”, acrescentou a coordenadora do Bloco de Esquerda. Esta tarde, em mais uma ação de campanha, Costa afastou-se mais uma vez das aproximações do Bloco. "Percebo que partidos que já em 2020 quiseram romper a unidade da esquerda precisem agora de arranjar um bode expiatório. Mas a única coisa que o Bloco de Esquerda tem a fazer é pedir desculpa por ter rompido com a unidade de esquerda em 2020", respondeu o líder socialista, numa alusão à votação do Orçamento do Estado para 2021 Caldas da Raínha dão força Horas antes, no Mercado de Santana, nas Caldas da Raínha, o ambiente era menos tenso. “Vamos embora! Força Catarina, força aí!”, grita uma cliente. Se forças faltassem, os feirantes e clientes deram-na à caravana do Bloco de Esquerda que este domingo esteve naquela cidade do Oeste. “Você é a única que presta, a única!”, disse um homem à líder do partido. Porquê? “Porque luta pelo povo que trabalha. Essa é que é essa”, respondeu à Renascença.

No contacto com a população caldense, Catarina Martins foi bem recebida enquanto distribuía jornais do partido. Com mais de uma semana de campanha, a última sondagem diária da CNN dá a vitória à direita, e a coordenadora do Bloco de Esquerda culpa o PS. “A estratégia do Partido Socialista, de queimar pontes à esquerda, de exigir maioria absoluta, na verdade acaba por abrir caminho à direita”. Por isso, Catarina Martins sugere que António Costa “mude de agulha” ao mostrar abertura para negociar com os parceiros de esquerda.