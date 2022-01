Rui Rio ​abdica do Debate da Rádio. "Acho mais importante estar em todos os distritos"

Rui Rio, líder do PSD, diz ser "mais importante estar em todos os distritos" do que estar presente no décimo debate eleitoral. Rio foi criticado pelos partidos pela sua ausência do Debate da Rádio e reagiu pouco depois, em declarações em Bragança, com críticas a António Costa.

"Não tenho tempo para dedicar um dia a cada distrito, mas posso dedicar meio dia. O António Costa passa pelos distritos, diz duas coisas e vai embora só para dizer que lá esteve. Claro que não tem problemas de ir ao debate. Se fosse, não teria vindo a Bragança e a Vila Real. Acho mais importante estar em todos os distritos", diz.

Rio diz que debateu o suficiente, talvez até em demasia: "Já debati em conjunto e separadamente. O que é demais é moléstia. Houve muitos debates, não faltaram, nem sei se este modelo será para vingar".