Rui Rio não vai ao debate nas rádios

E continuou: "se eu fosse amanhã a Lisboa fazer o meu décimo debate eu não iria a Bragança nem a Vila Real e sinceramente acho que é mais importante estar em Bragança, Vila Real ou outro distrito qualquer do que eu pura e simplesmente não ir a esses dois distritos para fazer mais um debate quando já fiz nove debates, este seria o décimo debate".

"Amanhã estou em Bragança e Vila Real. Faço o esforço que é minha obrigação por passar por todos os distritos do país e mesmo assim já não tenho tempo de ir às duas regiões autónomas e mesmo assim faço dois distritos num dia, um de manhã e outro à tarde", afirmou o líder social-democrata, durante uma ação de campanha esta tarde em Viseu.

O presidente do PSD, Rui Rio, justificou hoje que opta por ir a todos os distritos de Portugal nesta campanha, em vez de participar presencialmente no debate das rádios na quinta-feira, dia que estará em Bragança e Vila Real.

Ainda assim, disse estar na disponibilidade de participar no debate a partir do local onde irá estar na quinta-feira ou de o PSD ser substituído por outro dirigente do PSD.

"Não aceitando nem uma possibilidade nem outra, sinceramente, entre optar pelo décimo debate ou optar por estar em Bragança e Vila Real e ir a todos os distritos de Portugal eu opto por isto e, agora, as pessoas avaliam e dizem bem ou mal daquilo que é a minha decisão", salientou.

O último debate entre os líderes dos partidos com assento parlamentar decorre quinta-feira de manhã numa emissão conjunta da Renascença, TSF e Antena 1, a partir de Lisboa.

Convite feito a 10 de dezembro

Na preparação para o debate de quinta-feira, as três rádios convidaram todos os partidos que conseguiram representação parlamentar nas últimas eleições.

O convite aos candidatos, com indicação de que o debate seria em Lisboa, foi feito no dia 10 de dezembro, há quase mês e meio.

Renascença, TSF e Antena 1 sublinharam a importância deste debate, dada a relevância da audiência das três emissoras e o facto da campanha ainda estar condicionada pela pandemia.

Os canais televisivos de informação CNN Portugal, RTP 3 e SIC Notícias, reconhecendo a relevância do debate, propuseram-se transmitir o mesmo em simultâneo.

As três rádios não aceitaram propostas para que algum ou alguns candidatos pudessem participar remotamente por entenderem que isso colocaria em causa a dinâmica do debate e não garantia a necessária qualidade técnica.