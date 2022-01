CDS. “António Costa deve pedir desculpa a todos os portugueses”

Veja também:

Em Albufeira, o CDS atirou apenas para um lado: António Costa e a relação com a TAP, com Francisco Rodrigues dos Santos a acusar o líder do Partido Socialista de ser arrogante com os empresários.

“António Costa, pela forma como tratou Neeleman, mostra a arrogância com que trata os empresários”, afirmou.

“Numa altura em que toda a Europa se preocupa por tornar os seus países atrativos para a captação de investimento estrangeiro, António Costa afigura-se em Portugal como o papão dos empresários e do investimento estrangeiro em Portugal, agredindo e ofendendo aqueles que podem, de facto, colocar a nossa economia a mexer", defendeu.

Na origem das acusações está o facto de o primeiro-ministro recusar pedir desculpa ao antigo acionista da TAP. Na opinião do líder centrista, são vários os pedidos de desculpa a fazer.

“António Costa deve pedir desculpa a todos os portugueses, porque a nacionalização da TAP foi um negócio ruinoso, um negócio que se transformou num buraco negro, que está a consumir rendimentos das famílias”, sustentou