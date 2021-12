Van Dunem assume MAI. Costa fala em “solução sólida de transição”

A mesma nota acrescenta que os secretários de Estado do MAI são reconduzidos e a tomada de posse, em cerimónia restrita, está marcada para este sábado às 15h00, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

Costa promete Governo mais curto

Questionado sobre as legislativas, Costa afirmou que se o PS vencer as eleições marcadas para 30 de janeiro, os portugueses podem contar com um novo modelo e Governo, com competências mais transversais.

Será uma equipa “mais curta, mais ágil e renovada”, de forma a lidar com os “tempos desafiantes” que o país vive.

“Era o que tinha pensado fazer imediatamente depois do Orçamento do Estado, mas não faz sentido fazê-lo agora, a dois meses das eleições”, justificou.