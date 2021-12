Eduardo Cabrita apresenta demissão

O ministro da Administração, Eduardo Cabrita, anunciou nesta sexta-feira a demissão do cargo.

Eduardo Cabrita sai na sequência do caso do acidente de viação na A6, em junho, que vitimou fatalmente um trabalhador.

No despacho conhecido nesta sexta-feira, horas antes do anúncio de Eduardo Cabrita, o Ministério Público acusa o motorista do ministro de homicídio pior negligência, dado que conduzia a 166 km/h, na via da esquerda, “em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução”.

Confrontado com esta decisão, o governante afirmou aos jornalistas, numa primeira reação, que “têm de ser esclarecidas” as “condições do atravessamento da via”, de que fala o despacho, mas que a acusação é o resultado do “Estado de Direito a funcionar”.

Quanto a eventuais responsabilidades próprias, disse apenas que era “um passageiro” na altura do acidente.