"É lamentável" que Cabrita se demita para não prejudicar o PS, critica deputado social-democrata

O deputado do PSD André Coelho Lima diz que o discurso de demissão de Eduardo Cabrita, desta sexta-feira, foi "lamentável", por admitir que só sai do Governo para não o prejudicar nas eleições legislativas.

"Quem o disse foi o ex-ministro. Devo dizer que fiquei boquiaberto com essas declarações", afirma, à Renascença.

O social-democrata considera "estranho" que Eduardo Cabrita saia para não prejudicar um Governo que "está em gestão".

"São graves demais estas declarações. Estamos num período pré-eleitoral. Usar um assunto desta natureza, que implicou a morte de uma pessoa, para os interesseres de um determinado partido é, no mínimo, lamentável", critica.

André Coelho Lima também acha estranho que Eduardo Cabrita tenha saído, depois de ter dito, no mesmo dia, que era um "mero passageiro" no caso do acidente fatal na A6.

"É muito estranho que a mesma pessoa que, de manhã, considera a sua posição aleatória e, de tarde, pede a demissão. Dificilmente, podíamos ver maior demonstração de desnorte do ministro da Administração Interna", aponta o deputado do PSD.

O social-democrata refere ainda que Eduardo Cabrita devia ter "assumido as responsabilidades políticas mais cedo".

"Escusar-se, num despacho do Ministério Público, diz muito do que foi o ministro Eduardo Cabrita", acrescenta.