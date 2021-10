​Manuel Alegre. BE e PCP “parecem mais empenhados em abrir caminho a Governo de direita”

Veja também:

O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda (BE) parecem “mais empenhados em abrir caminho a um Governo de direita” do que a aprovar um Orçamento de esquerda, afirma o histórico socialista Manuel Alegre, em declarações à Renascença.



O antigo deputado considera que o Governo de António Costa deixa de ter condições para continuar se a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (2022) for chumbada, como anunciaram PCP e BE.

Nesse cenário, “as pessoas e os partidos políticos devem assumir as suas responsabilidades. Dá a impressão que há neste caso dois partidos que, por motivos diferentes, parecem mais empenhados em derrubar este Governo e, eventualmente, abrir caminho a um Governo de direita do que construir com o PS, que é um partido de esquerda, soluções de esquerda”, lamenta Manuel Alegre.

“Uma coisa é certa, não se fazem revoluções por via orçamental”, sublinha.