Chumbo do Orçamento "seria irracional”, diz António Costa

O primeiro-ministro mostra-se otimista em relação à aprovação da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). António Costa diz que o “chumbo seria irracional”.

Para sábado está marcada uma nova ronda de negociações com o PCP e com o Bloco de Esquerda, adiantou o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.

"Vamos continuar a trabalhar, porque enquanto houver estrada para andar há que caminhar e é isso que vamos fazer”, declarou António Costa.



