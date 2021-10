​Campanha de Rio critica Rangel. “Ninguém percebeu como surgiu esta candidatura de afronto”

O diretor de campanha de Rui Rio considera que o líder do PSD cumpriu “todos os objetivos” nos últimos dois anos de mandato e não compreende a decisão do eurodeputado Paulo Rangel de passar de apoiante para desafiador da liderança do partido.

Em declarações à Renascença , Salvador Malheiro confirma a decisão de Rui Rio avançar com uma recandidatura à liderança do PSD, que vai ser apresentada até ao fim de semana, em data e local a anunciar.

Salvador Malheiro destaca “as eleições na Madeira em que voltámos a ser governo, as eleições nos Açores em que o PSD formou governo depois de toda a gente prever uma vitória do PS por maioria absoluta, depois de termos contribuído mais uma vez para que o Presidente da República fosse um distinto militante e ex-presidente do PSD e, depois desta vitória política nas autárquica”.

O também vice-presidente do PSD considera que a recandidatura de Rui Rio é “perfeitamente natural” e totalmente legítima, face aos últimos resultados do partido.

“Se, anteriormente, algumas pessoas poderiam questionar o facto de Rui Rio se voltar a candidatar, neste momento, é algo perfeitamente natural e, sobretudo, sentindo que o Governo apresenta um enorme desgaste, está moribundo e que este élan das autárquicas poderá dar também um grande élan para a conquista do país.”

Salvador Malheiro argumenta que Rui Rio não atuou a pensar em táticas políticas, mas sim no partido e no país “acima dos seus interesses pessoais”.

“Se ele fosse uma pessoa tática, tinha anunciado a recandidatura no dia do resultado das eleições autárquicas. Mas não. Ele deixou o partido respirar, refletir sobre o resultado das autárquicas e deixou também que outros pudessem dizer ao que vinham, respeitando ou não o grande resultado do PSD nas autárquicas”, defende o diretor de campanha de Rui Rio em declarações à Renascença.