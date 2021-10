PSD. Pinto Luz apoia candidatura de Rangel contra "Rio sectário"

No plano interno do PSD, Pinto Luz diz que é preciso que o partido tem que mudar de liderança, que agregue as diversas tendências do partido.

O ex-candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz vai apoiar Paulo Rangel se o eurodeputado quiser avançar contra Rui Rio na corrida à liderança do partido.

“O PSD sempre foi grande quando teve líderes capazes de congregar as diferentes tendências. Rui Rio é um líder de fação, sectário, que de alguma forma tem esta visão maniqueísta dos bons e dos maus: ‘quem tem uma opinião diferente está contra mim e é um obstáculo à minha liderança’”.

Questionado se é tempo de Rui Rio ser substituído na liderado do PSD, Miguel Pinto Luz não tem dúvidas.

“Eu acho que é tempo de mudar, é tempo de o PSD se afirmar como um partido grande da democracia portuguesa, de ter uma visão cosmopolita, global, com visão do mundo e da Europa, com vontade de congregar as diversas tendências no PSD e fazer uma oposição firme, presente e responsável a este Partido Socialista”, afirma o social-democrata na véspera do Conselho Nacional do PSD, marcado para quinta-feira.

A direção do PSD propôs esta quarta-feira que as eleições diretas para escolher o presidente do partido se realizem em 4 de dezembro, com eventual segunda volta uma semana depois, dia 11, e o Congresso entre 14 e 16 de janeiro.



Mas pouco depois, o líder do PSD, Rui Rio, apelou ao Conselho Nacional que congele uma decisão sobre as datas para depois da aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2022, uma vez que há a possibilidade de eleições legislativas antecipadas.

"Se o Orçamento do Estado não passar, como pode acontecer pelas notícias que estamos a ver, o PSD é apanhado em plenas diretas, com um congresso a realizar em janeiro ou fevereiro e completamente impossibilitado de disputar umas eleições legislativas taco a taco”, argumenta Rui Rio.