Rio quer adiar decisão sobre diretas no PSD porque Orçamento pode não passar

Rui Rio defende que uma decisão sobre as datas das diretas e do congresso no PSD só devem ser tomada depois da votação da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

“O PSD e conselho nacional deviam ponderar muto bem se devem marcar as eleições diretas e o congresso para estas datas ou se o conselho não deve antes não marcar as eleições e adiar para um novo conselho a reunir depois da votação do Orçamento do Estado”, disse esta quarta-feira o presidente do partido.

"Se o Orçamento do Estado não passar, como pode acontecer pelas notícias que estamos a ver, o PSD é apanhado em plenas diretas, com um congresso a realizar em janeiro ou fevereiro e completamente impossibilitado de disputar umas eleições legislativas taco a taco”, afirma Rui Rio.

O presidente do PSD considera que adiar uma decisão sobre as datas das diretas e do congresso é no melhor interesse do partido e do país.