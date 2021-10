PS avisa esquerda. Crise política pode alterar "representação no Parlamento"

O secretário-geral adjunto do PS deixa, na Renascença, um aviso a quem quiser criar uma crise política chumbando o Orçamento do Estado para 2022: o melhor é fazer contas ao que realmente vale no país.

“Em caso de crise política, tenho dúvidas de que aqueles que têm hoje uma representação política, no fim de contas, pudessem contar com a mesma natureza de representação política. Eu estou convicto de que poderia haver uma transformação da própria representação política no Parlamento”, diz o homem que lidera o aparelho socialista no programa Casa Comum, emitido nesta quarta-feira.

Na opinião de José Luís Carneiro, os portugueses vão acabar por valorizar a estabilidade.

“Vale a pena avaliar bem as mensagens que têm sido transmitidas pelo conjunto da sociedade portuguesa e pelo conjunto das instituições para chegarmos à conclusão de que a estabilidade política nesta fase crucial, em que o país se prepara para recuperar económica e socialmente e para conseguirmos lançar as bases do futuro, é absolutamente essencial”, defende.