Orçamento. Marcelo recebe partidos na sexta-feira

O Presidente da República vai ouvir os partidos com assento parlamentar na sexta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa retoma, assim, os encontros periódicos com os partidos, desta vez com o pretexto do Orçamento do Estado para 2022, que será entregue esta segunda-feira no Parlamento.



“No contexto dos habituais encontros periódicos e tendo em consideração a apresentação da proposta de lei de Orçamento do Estado 2022, o Presidente da República convidou os partidos políticos com assento parlamentar, para audiências a realizar durante toda a tarde do dia 15 de outubro, sexta-feira”, lê-se na nota publicada no site da Presidência da República.

O Presidente terá, assim, oportunidade de falar com todas as lideranças partidárias já depois de o Governo ter entregado e apresentado o Orçamento do Estado para 2022.

A proposta do Governo será entregue ainda nesta segunda-feira na Assembleia da República, para cumprir o prazo estipulado por lei. No entanto, a apresentação do documento pela equipa do Ministério das Finanças só terá lugar na terça-feira, em conferência de imprensa marcada para as 9h00.

Marcelo Rebelo de Sousa tem, por diversas vezes, dito que Portugal não pode ter uma crise política neste momento e que é preciso que os dois orçamentos desta legislatura sejam aprovados.

Na última entrevista que deu, na TVI, o Presidente disse mesmo que usará todos os seus poderes “até ao limite” para garantir que assim seja.