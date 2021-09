Coligação sublinha derrota em toda a linha do PS em Coimbra

O porta-voz da candidatura de José Manuel Silva, em Coimbra, saudou esta noite a vitória esmagadora da coligação naquela cidade, segundo as projeções já conhecidas.

António Maló de Abreu sublinhou a derrota do PS em toda a linha, a começar com o primeiro-ministro.

“António Costa fez em Coimbra as últimas grandes promessas, vestido de primeiro-ministro”, disse, aludindo ao facto de Costa ter ido diversas vezes à cidade para tentar promover o voto no Partido Socialista e em Manuel Machado.

O candidato do PS foi, também, um grande derrotado, disse Maló de Abreu. “É também uma derrota do PS quando derrotamos o presidente da Associação Nacional de Municípios, que é do PS”.

“São portanto derrotas que devem ser assinaladas, mas mais que as derrotas que houve, aconteceu uma grande vitória do Juntos Somos Coimbra e do José Manuel Silva."

O ambiente na sede de campanha de Manuel Machado foi bastante diferente, com Carlos Cidade, a tentar desvalorizar as sondagens, enfatizando que “no apuramento das freguesias com menor número de eleitores, o PS vai à frente”.

A vitória da coligação de direita em Coimbra é, para já, um dos mais importantes resultados para o PSD, que apoiou o independente José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos.