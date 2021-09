Rangel, com von der Leyen ao lado, atira farpas a Costa

Em Estrasburgo, longe da campanha eleitoral para as autárquicas, Paulo Rangel aproveitou a sua intervenção no debate do Estado da União no Parlamento Europeu para criticar o uso do maior trunfo do Partido Socialista e de António Costa nestas eleições: o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No púlpito, o eurodeputado social-democrata (e um dos nomes atirados à disputa pela liderança do PSD), disse que o PRR é um plano "para relançar a economia, para relançar as empresas, para dar oportunidades aos jovens, para ter solidariedade intergeracional" e não "pagar as despesas correntes do Orçamento como em parte está a acontecer nalguns países, incluindo no meu".

"E não para ser usado como uma arma de campanha eleitoral", vincou.