Metade da legislatura já está. E agora?

Metade da legislatura passou quase sem que se desse por ela, entre as ordens para lavar as mãos e usar gel desinfetante, as contra-ordens sobre o uso de máscara e as medidas para acudir ao descalabro na economia.



O país fechou-se em casa, a política prosseguiu, como sempre, com António Costa a liderar ainda (e sempre?) as intenções de voto nas sondagens. E a oposição? A esquerda vai sustentando o Governo, perene no apoio nos momentos-chave; ora o Bloco, ora o PCP, ora o PAN, um deles surge sempre para garantir que o executivo se equilibra na corda-bamba da maioria parlamentar relativa.

Já a mão do Presidente da República, que recusa liminarmente uma crise política, não tem falhado, amiga, e baralha as contas à direita moderada. O CDS definha nas sondagens e esbraceja por manter-se à tona. Iniciativa Liberal e Chega dão sinais de ocupar esse espaço e o PSD, encostado ao centro esquerda por definição de Rui Rio, que não quer ser de direita, chega à conclusão de que já não conta para António Costa e há quem espreite o futuro pós-autárquico, para contestar a liderança.

1. O anúncio do "subciclo"

O debate do estado da nação e o fecho de portas do Parlamento, no final do mês de julho, fazem com que o país entre lentamente na segunda metade da legislatura. Em maio, numa entrevista à RTP, o Presidente da República falava do marco que representam as autárquicas "uma espécie de subciclo dentro de um ciclo de quatro".

Nessa análise do ciclo político Marcelo Rebelo de Sousa falava da necessidade de remodelar ou não o Governo após as eleições locais, referindo que "o que aconteceu em legislaturas anteriores é que os primeiros-ministros sentem num determinado momento a necessidade de refrescar o governo”, atirando para essa altura uma eventual dança de cadeiras.



É um "subciclo" que o Presidente quer que seja o mais sereno possível, considerando nessa entrevista à televisão pública que “é fundamental que na transição do final do ano para 2022 e 2023 tenhamos um tempo em que haja estabilidade e por isso durar a legislatura é fundamental. Ainda mais fundamental do que seria porque estar a gerir planos com crises políticas pelo meio aí a taxa de execução passa a ser baixíssima”.

O mesmo “subciclo” das autárquicas também pode levar a clarificações nos partidos da oposição e, aí, Marcelo reconheceu que é muito difícil o papel de Rui Rio, mas considera que é importante o partido fazer uma leitura das eleições autárquicas e definir quem é o candidato a primeiro-ministro.

“Não é muito fácil ao líder da oposição querer atingir todos os setores de direita e centro-direita que hoje são muito mais e mais divididos com a aprovação de orçamentos do PS”, rematou o Presidente.

2. OE, não te preocupes, que eu também não

Numa altura em que o Governo se prepara para encetar negociações com os parceiros de Esquerda - PCP, Verdes, PAN, duas deputadas não inscritas e até com Bloco de Esquerda, com quem o primeiro-ministro tem mantido relações tensas - Marcelo diz-se, mais uma vez, convicto de que haverá "viabilização do Orçamento para o ano que vem e do Orçamento para 2023", mostrando-se "nada preocupado" com esta matéria.

O Presidente deita assim por terra o clássico fantasma da crise política, que volta meia volta surge no discurso político, e que estava implícito, por exemplo, no discurso do primeiro-ministro no debate do estado da nação de 2020. António Costa fez questão de afastar um cenário desse género dizendo na tribuna do parlamento que "ninguém espere do Governo qualquer contributo para uma crise política que ponha em causa a estabilidade desta Legislatura".



E Costa não se ficou por aqui. Nesse mesmo discurso disse que o Governo tem "mais do que disponibilidade, vontade política de a reforçar com a saudável previsibilidade, coerência e continuidade das políticas". A intervenção aconteceu em julho de 2020, com Costa a estender a mão aos parceiros de esquerda em nome de "uma base de entendimento sólida e duradoura" que "se foi possível antes, certamente há-de ser possível agora. Se foi útil antes, revela-se indispensável".